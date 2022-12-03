G7 и Австралия согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель

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Государства "Большой семерки" и Австралия согласовали потолок цен на российскую нефти на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике, распространенное Минфином США.

"G7 и Австралия как нынешние члены коалиции по введению потолка цен 2 декабря достигли консенсуса о максимальной цене в 60 долларов за баррель на перевозимую по морю нефть российского происхождения", – говорится в заявлении.

Ограничение вступит в силу 5 декабря или вскоре после этой даты. В документе отмечается, что уровень предельной стоимости российской нефти может быть скорректирован при необходимости с учетом различных факторов.

"Мы обязуемся внимательно следить за эффективностью и влиянием политики ценового предела. Мы будем готовы пересмотреть и скорректировать максимальную стоимость по мере необходимости", – говорится в коммюнике.

Также G7 и Австралия подтвердили намерение постепенно отказаться от российской нефти и нефтепродуктов на своих внутренних рынках.

Накануне Совет Евросоюза официально принял решение по введению потолка цен на российскую нефть. Информацию об этом подтвердило чешское председательство.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники заявило, что страны ЕС во время собрания предварительно согласовали лимит цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

На тот момент государства Евросоюза обсуждали возможность пересмотра лимита цен на нефть в будущем с условием, если уровень будет на 5% ниже рыночных цен.

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