ЕС официально подтвердил решение по введению потолка цен на российскую нефть

Фото: depositphotos/bashta

Совет Евросоюза официально принял решение по введению потолка цен на российскую нефть. Информацию об этом подтвердило чешское председательство.

"Послы только что достигли соглашения по лимиту цен на перевозимую по морю российскую нефть. Последует письменная процедура, решение вступит в силу после публикации в Официальном журнале", – сообщается в Twitter-аккаунте председательства.

В свою очередь, в Белом доме положительно отреагировали на введение потолка цен на российскую нефть, но отказались от комментировать подробности данного решения.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники поделилось, что страны ЕС во время собрания предварительно согласовали лимит цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

На тот момент государства Евросоюза обсуждали возможность пересмотра лимита цен на нефть в будущем с условием, если уровень будет на 5% ниже рыночных цен.

Российская сторона четко отстаивала свою позицию на этот счет, которую выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Москва не будет поставлять нефть, нефтепродукты или газ странам, которые введут потолок цен на энергоресурсы.

Переговоры о потолке цен на нефть зашли в тупик из-за разногласий в ЕС

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!