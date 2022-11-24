Эксперт объяснил, почему в ЕС пока не смогли согласовать потолок цен на российскую нефть

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Противоречия в интересах разных государств Евросоюза не позволили их представителям выработать общую позицию по предельной цене на российскую нефть, заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Об этом сообщает RT.

По его словам, ряд стран ЕС придерживается достаточно мягкой позиции по данному вопросу, в то время как Польша и некоторые другие государства готовы поддержать практически полное прекращение торговли с РФ.

"Хотя в реальности сама Польша ищет варианты, чтобы поставки по нефтепроводу "Дружба" сохранились, но в целом она за то, чтобы усиливать давление. А есть страны типа Греции, Мальты, Кипра", – сказал Митрахович.

Он пояснил, что этим странам выгодно заказывать услуги по перевозке нефти в Европе. Также эксперт предположил, что лимит цен в той или иной форме введут в ближайшее время, однако он будет содержать некоторые исключения.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что послы стран ЕС не согласовали общую позицию по введению предельной цены на российскую нефть.

По данным СМИ, Польша выступает за введение потолка цен на нефть из РФ на уровне 30 долларов за баррель. При этом большинство стран Евросоюза поддержали предложение об установлении потолка цен на уровне 65–70 долларов.

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