Большинство стран ЕС поддержали введение потолка цен на нефть РФ на уровне 65–70 долларов

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Послы стран, входящих в Евросоюз, не согласовали общую позицию по введению предельной цены на российскую нефть, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Об этом сообщает ТАСС.

"Да это так, переговоры будут продолжаться", – заявила она, отвечая на вопрос о том, действительно ли на первой встрече послов ЕС не было принято решение по введению потолка цен на нефть из РФ.

Как пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов, Польша выступает за введение потолка цен на нефть из РФ на уровне 30 долларов за баррель. При этом большинство стран Евросоюза поддержали предложение об установлении потолка цен на уровне 65–70 долларов.

"Большинство стран согласились с ценой за исключением Польши, которая хотела, чтобы был установлен гораздо более низкий предел в 30 долларов за баррель", – отмечает издание со ссылкой на четырех дипломатов.

Ранее Минфин США сообщил, что российская нефть в результате существенной переработки за пределами РФ не будет подпадать под вводимый потолок цен. Отмечалось, что в ближайшее время министерство финансов США намерено выпустить руководство по реализации мер в отношении потолка цен на нефть из РФ.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что ЕС предложил установить 45-дневный переходный период до введения потолка цен на нефть. По информации издания, предполагается, что данная мера будет действовать для нефти, загруженной до 5 декабря и разгруженной до 19 января.



Россия не будет поставлять нефть странам, поддержавшим потолок цен – Новак

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