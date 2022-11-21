Россия не будет поставлять нефть в страны, которые введут ценовой потолок – Новак

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Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть или нефтепродукты в страны, которые введут ценовой потолок на топливо. Об этом сообщает ТАСС.

"...мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка с последующей переориентацией поставок на рыночно-ориентированных партнеров или с сокращением добычи", – объяснил Новак.

По мнению вице-премьера, ценовые потолки на энергоресурсы и политизация всей сферы в целом приведут к дефициту, а также к перебоям с энергообеспечением. Он подчеркнул, что в будущем неизбежны такие негативные факторы, как падение инвестиций и снижение предложения и дефицит предложения нефти.

Ранее в ноябре агентство Bloomberg сообщило, что потолок цен на нефть из России будет установлен в среду, 23 ноября. Свое предложение по лимиту в этот день представит Вашингтон. В случае, если постпреды ЕС его поддержат, предельная цена будет объявлена в тот же день.

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