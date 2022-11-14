Минфин РФ в 2023 году продолжит применять существующую котировку нефти Urals

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Министерство финансов России в 2023 году продолжит использовать существующую котировку нефти Urals при расчете пошлины и налогов на добычу сырья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

Отмечается, что в октябре ценовое агентство Argus запустило новую систему оценки стоимости нефти Urals на базисе FOB в российских портах.

В настоящее время Минфин при расчете экспортной пошлины и налогов на добычу нефти применяет котировку CIF, в эту цену входят расходы на транспортировку, а также страхование и фрахт, оплаченные продавцом. В случае с FOB оплату производит покупатель.

В российском министерстве финансов отметили, что котировка CIF продолжает публиковаться агентством Argus, однако в первом квартале следующего года ведомство намерено рассмотреть целесообразность перехода на другие котировки.

"Минфин совместно с Минэнерго, Минэкономразвития и нефтяными компаниями в первом квартале следующего года обсудит целесообразность перехода на использование других котировок", – говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал, что цены на нефть зависят от фундаментального и спекулятивного факторов. Он отметил, что спекулятивная составляющая носит краткосрочный характер и может оказывать существенное влияние на увеличение цен на топливо.

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