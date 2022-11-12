Минфин США считает допустимыми закупки Индией нефти РФ по ценам выше потолка G7

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США не против, чтобы Индия покупала российскую нефть по ценам, превышающим установленный G7 потолок, если она не будет задействовать для этого услуги западных компаний, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.

По ее мнению, после того, как Евросоюз прекратит импорт российской нефти, Москве будет "очень трудно" поставлять столько же нефти, сколько она экспортировала до этого.

"Они (Россия. – Прим. ред.) будут усиленно искать покупателей. А многие покупатели полагаются на западные услуги", – сказала Йеллен в интервью агентству Reuters.

В публикации поясняется, что под "западными услугами" глава Минфина США имела в виду услуги западных компаний по морским перевозкам и страхованию.

Йеллен считает, что попытки Соединенных Штатов и их союзников ввести потолок цен на российскую нефть вынудят Москву снижать стоимость энергоресурсов и продавать их по "договорной" цене. При этом она заявила, что в Вашингтоне "будут рады", если Индия, Африка или Китай смогут договориться о предоставлении им скидок.

В начале октября Совет ЕС принял восьмой пакет антироссийских санкций, в который вошел потолок цен на нефть. Ограничениями предусматривается запрет на морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов.

После этого агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена пересмотрела в сторону повышения планируемый потолок цен на российскую нефть. Отмечалось, что такое решение было принято из-за того, что Вашингтон не смог достичь договоренности со многими странами о реализации ранее планируемых ограничений.



Страны Запада пока не приняли решений по предельной цене на российскую нефть

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