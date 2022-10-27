США пересмотрели в сторону повышения потолок цен на нефть РФ – СМИ

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Администрация президента США Джо Байдена пересмотрела в сторону повышения планируемый потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, такое решение было принято из-за того, что Вашингтон не смог достичь договоренности со многими странами о реализации ранее планируемых ограничений. Это, в свою очередь, вызвало опасения у США относительного того, что указанная мера, если ее не согласовать должным образом, приведет к новой волатильности на рынке нефти.

Отмечается, что в Белом доме хотят избежать таких последствий и не допустить нового роста цен на бензин и падения своих рейтингов.

Ранее сообщалось, что США намерены добиваться потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. В администрации Джо Байдена были уверены, что данная цифра покроет производственные затраты Москвы, а также позволит стимулировать продолжение нефтедобычи со стороны России.



Страны Запада пока не приняли решений по предельной цене на российскую нефть

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