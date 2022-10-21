США намерены добиваться потолка цен на нефть РФ на уровне 60 долларов за баррель – СМИ

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США планируют добиваться введения потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, в администрации президента США Джо Байдена уверены, что эта цифра покроет производственные затраты Москвы, а также позволит стимулировать продолжение нефтедобычи со стороны России. При этом более высокий потолок урезал бы планы по лишению РФ доходов от продажи нефти, отмечается в статье. Именно эти средства помогают финансировать спецоперацию на Украине.

"Тем не менее, это также будет способствовать достижению иной цели – удержанию российской нефти на рынке – по мере приближения промежуточных выборов в США и роста цен на бензин", – сообщает агентство.

Кроме того, слишком низкий потолок, уверены в Вашингтоне, может привести к ограничению Москвой экспорта на мировые рынки, что в свою очередь спровоцирует новый скачок цен.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Евросоюз приступил к разработке чрезвычайного механизма по ограничению цен на весь импортируемый газ. В частности, в Европе хотят установить такую максимальную цену, чтобы страны могли совершать операции. Это якобы позволит помочь станам в условиях резкого роста цен на природный газ.



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