Брюссель намерен установить потолок цен на весь импортируемый газ – СМИ

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Европейский союз разрабатывает чрезвычайный механизм по ограничению цен на весь импортируемый газ в связи с энергетическим кризисом, сообщает газета Financial Times.

Планируется установить максимальную стоимость голубого топлива, в соответствии с которой европейские страны могут совершать операции. Авторы инициативы считают, что это позволит оказать экстренную помощь государствам в условиях резкого роста цен на природный газ.

При этом, как пишет издание, разработка этого плана столкнулась с серьезными трудностями, так как лидеры стран ЕС не могут прийти к согласию насчет мер преодоления энергетического кризиса. По словам нескольких официальных лиц Евросоюза, "среди участников проекта нет единого мнения по поводу предельной цены". По их мнению, ограничения затронут заинтересованные стороны.

Эти меры еще предстоит согласовать на заседании Евросовета 20–21 октября в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что министры энергетики стран ЕС не поддерживают установления лимита цен, если он касается исключительно российского газа. Некоторые министры хотят ввести ограничения цен на весь импортируемый газ, речь также идет о совместных закупках газа. Кроме того, министры выступают за изъятие сверхприбылей у энергетических компаний.

Венгрия поставила перед ЕС вопрос об обоснованности сохранения санкций в отношении РФ в условиях, когда они приносят больше проблем Европе, нежели России. По мнению главы венгерской дипломатии, антироссийские санкции провалились, поскольку Москва по-прежнему проводит спецоперацию на Украине, а экономическая ситуация в европейских странах все больше усугубляется.

До этого экономист Алексей Зубец заявил, что страны G7 могут ввести лимит цен на российскую нефть, однако реализовать эту меру на практике будет очень сложно. По его словам, чтобы эта мера начала работать, инициатива "Большой семерки" должна получить поддержку лидеров всех государств Евросоюза. Однако, как напомнил Зубец, Венгрия уже отказалась присоединиться к новым санкциям.

Страны G7 намерены ввести потолок цен на российскую нефть

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