Венгрия поставила перед ЕС вопрос о резонности сохранения санкций против РФ

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Венгрия поставила перед ЕС вопрос об обоснованности сохранения санкций в отношении РФ в условиях, когда они приносят больше проблем Европе, нежели России. Об этом сообщил глава МИД страны Петер Сийярто после встречи с министрами энергетики Евросоюза.

"Я задал сегодня четкий вопрос еврокомиссару: как долго Европейский союз намерен продолжать политику санкций. <...> Я ожидал получить четкий ответ от Европейской комиссии, но, конечно, я его не получил", – цитирует его ТАСС.

По мнению главы венгерской дипломатии, антироссийские санкции провалились, поскольку Москва по-прежнему проводит спецоперацию на Украине, а экономическая ситуация в европейских странах все больше усугубляется.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг допустил снятие европейских санкций с России в будущем. Пока до этого далеко, считает он, однако Вена могла бы стать площадкой для соответствующего урегулирования

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник

