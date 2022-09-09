В Австрии не исключили постепенное снятие санкций с РФ

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Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг допустил снятие европейских санкций с России в будущем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью газете Wiener Zeitung.
"Санкции – гибкое средство, но до этого (снятия ограничений. – Прим. ред.) нам еще далеко. Я очень надеюсь, что в какой-то момент мы вернемся к тому моменту, когда дипломатия сможет добиться успеха", – сказал дипломат.
По его словам, для обсуждения этого вопроса требуется участие обеих сторон, при этом Австрия готова стать площадкой для таких переговоров. Также глава австрийского МИД признал, что санкции в случае отмены снимут не со всех граждан РФ.
Кроме того, Шалленберг коснулся упрощенного визового режима ЕС и РФ, который может прекратить действие уже 12 сентября. Он призвал не перегибать палку в этом вопросе: полная остановка въезда для 144-миллионого населения России была бы ошибкой, считает он.
Весной этого года премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что антироссийские санкции в отношении импорта газа и нефти будут действовать очень долго. В связи с этим он призвал страны ЕС налаживать общеевропейские связи в сфере бюджетной политики и в направлениях, по которым ощущается нехватка, в частности, по российским энергоресурсам.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник
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