Санкции Запада против Сирии приводят к плачевным результатам – Путин

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Санкции Запада против Сирии приводят к плачевным результатам, заявил Владимир Путин по итогам встречи астанинской "тройки" в столице Ирана.
"Там (в Сирии. – Прим. ред.) почти 90% за чертой бедности сейчас живет. Это очень серьезная ситуация складывается", – приводит слова российского лидера ТАСС.
Президент РФ подчеркнул, что нельзя политизировать гуманитарную помощь этой стране. По его мнению, она должна идти через официальные власти.
Он также отметил, что у России, Турции и Ирана есть общие позиции по Заевфратью, связанные с тем, что американские войска должны покинуть Сирию, а Вашингтон должен перестать грабить это государство, вывозя незаконно нефть.
Путин прилетел в Тегеран для серии встреч с иранскими властями и трехсторонних переговоров с участием Турции. На переговорах с каждым из лидеров стран были затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, политики обсудили темы двустороннего и регионального сотрудничества.
На трехсторонней встрече стран – гарантов Астанинского процесса российский лидер отметил, что накопилось немало вопросов по стабилизации ситуации в Сирии. Путин также заявил о деструктивной линии Запада во главе с США в арабской республике.
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