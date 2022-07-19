Санкции Запада против Сирии приводят к плачевным результатам – Путин

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Санкции Запада против Сирии приводят к плачевным результатам, заявил Владимир Путин по итогам встречи астанинской "тройки" в столице Ирана.

"Там (в Сирии. – Прим. ред.) почти 90% за чертой бедности сейчас живет. Это очень серьезная ситуация складывается", – приводит слова российского лидера ТАСС.

Президент РФ подчеркнул, что нельзя политизировать гуманитарную помощь этой стране. По его мнению, она должна идти через официальные власти.

Он также отметил, что у России, Турции и Ирана есть общие позиции по Заевфратью, связанные с тем, что американские войска должны покинуть Сирию, а Вашингтон должен перестать грабить это государство, вывозя незаконно нефть.

Путин прилетел в Тегеран для серии встреч с иранскими властями и трехсторонних переговоров с участием Турции. На переговорах с каждым из лидеров стран были затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, политики обсудили темы двустороннего и регионального сотрудничества.

На трехсторонней встрече стран – гарантов Астанинского процесса российский лидер отметил, что накопилось немало вопросов по стабилизации ситуации в Сирии. Путин также заявил о деструктивной линии Запада во главе с США в арабской республике.