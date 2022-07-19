Путин заявил о деструктивной линии Запада в Сирии

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Владимир Путин на трехстороннем саммите в Тегеране заявил о деструктивной линии Запада в Сирии, сообщает РИА Новости.

"Видим, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма. Во многом этому способствует деструктивная линия западных государств во главе с Соединенными Штатами", – сказал он.

Путин прилетел в Тегеран для серии встреч с иранскими властями и трехсторонних переговоров с участием Турции. На переговорах с каждым из лидеров стран были затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, политики обсудили темы двустороннего и регионального сотрудничества.

На трехсторонней встрече стран – гарантов Астанинского процесса российский лидер отметил, что накопилось немало вопросов по стабилизации ситуации в Сирии. Он также сказал, что рассчитывает обсудить эти темы в предметном и деловом ключе.