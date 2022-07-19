Путин заявил, что следующий саммит астанинской "тройки" пройдет в России

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Владимир Путин заявил, что следующая встреча астанинской "тройки" (группа России, Турции и Ирана) пройдет на территории РФ.

Об этом российский лидер сказал на встрече с президентами Турции и Ирана.

"Хочу также отметить, что следующий саммит астанинской "тройки" по очередности предполагается провести в нашей стране. И мы, конечно, будем рады видеть всех вас, уважаемые коллеги, в России", – передает ТАСС его слова.

Путин прилетел в Тегеран для серии встреч с иранскими властями и трехсторонних переговоров с участием Турции. На переговорах с каждым из лидеров стран были затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, политики обсудили темы двустороннего и регионального сотрудничества.

На трехсторонней встрече стран – гарантов Астанинского процесса российский лидер отметил, что накопилось немало вопросов по стабилизации ситуации в Сирии. Он также сказал, что рассчитывает обсудить эти темы в предметном и деловом ключе.