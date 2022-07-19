Песков рассказал о встрече Путина с верховным правителем Ирана

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Владимир Путин проводит встречу с верховным правителем Ирана Али Хаменеи. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, сейчас идет беседа между Путиным и Хаменеи. Он отметил, что открытой части пока не было.

Песков считает, что поездка Путина в Иран станет поворотным этапом в отношениях между странами. Кроме того, это будет важным моментом для регионального и международного сотрудничества.

Путин прилетел в Тегеран для серии встреч с иранскими властями и трехсторонних переговоров с участием Турции. При этом главным вопросом на переговорах будет торгово-экономическое сотрудничество с Ираном и Турцией. Кроме того, политики обсудят темы двустороннего и регионального сотрудничества.

