Фото: ТАСС/AP/Mikhail Klimentyev
Владимир Путин прилетел в Тегеран для серии встреч с иранскими властями и трехсторонних переговоров с участием Турции, сообщает РИА Новости.
В первую очередь российский президент встретится с лидером Ирана Ибрахимом Раиси и верховным лидером Али Хаменеи. Позднее Путин отдельно проведет переговоры с турецким коллегой. После запланированы контакты в формате Россия – Иран – Турция.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, главным вопросом на переговорах будет торгово-экономическое сотрудничество с Ираном и Турцией. Также политики обсудят темы двустороннего и регионального сотрудничества.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган также уже находится в Иране. О его прибытии сообщила газета Star.
В аэропорту президента Турции поприветствовали министр нефти Ирана Джавад Оуджи, генменеджер протокола аппарата президента Ирана Реза Нагипур, иранский посол в Анкаре Мохаммед Феразменд, турецкий посол в Тегеране Дерья Орс, а также сотрудники дипведомства.
Ранее стало известно, что 31 июля у Путина запланировано посещение Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.
Также до этого сообщалось, что главу РФ пригласили на саммит G20, который состоится с 15 по 16 ноября на Бали. Об этом сообщила министр финансов председательствующей в G20 Индонезии Сри Мульяни Индравати.
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