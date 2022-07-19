Песков сообщил, что формат участия Путина в саммите G20 определят ближе к встрече

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Владимир Путин обладает действующим приглашением на саммит G20, который состоится в Индонезии. Формат участия российского лидера будет определен по мере приближения встречи, сообщил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Россия участвует во всех форматах G20.

Ранее глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным в рамках саммита G20 в случае ее избрания на пост премьер-министра страны. В свою очередь, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и председатель комитета палаты общин Том Тугендхат отказались садиться за стол переговоров с российским лидером.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил мнение, что на встрече глав внешнеполитических ведомств G20, прошедшей в Индонезии, были представлены различные взгляды на проводимую Россией спецоперацию на Украине, однако точка зрения Евросоюза пока не возобладала.

