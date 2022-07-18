РФ на министерской встрече G20 назвала последствия санкций для всего мира

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Делегация России, в которую вошли представители Минфина и Центробанка, на третьем заседании министров финансов и управляющих центральными банками G20 на Бали назвала последствия санкций для всего мира. Об этом говорится на сайте Минфина РФ.
"Российская делегация отметила, что в результате использования финансовых мер в качестве санкционного инструмента в мировой финансовой архитектуре происходят тектонические сдвиги, которые способствуют дальнейшей фрагментации мировой финансовой системы", – говорится в сообщении.
Уточняется, что большинство стран признали, что для нормального функционирования глобального рынка удобрений и продовольствия нужно снять все санкции.
Кроме того, участники встречи уделили особое внимание стабилизации энергетического и продовольственного рынков, а также предотвращению фрагментации мировой финансово-экономической системы.
Российская делегация напомнила, что причиной инфляции, которая наблюдается в настоящее время, является ограниченное предложение и фундаментальное несоответствие между денежно-кредитными и налогово-бюджетными стимулами.
Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует предложить новый пакет санкций против России в ближайшие недели. По данным СМИ, обсуждение механизмов ограничения цен на российскую нефть продолжается. При этом источники агентства считают, что решение по этому вопросу вряд ли появится в ближайшем будущем.
Отмечалось, что некоторые члены ЕС говорят о расширении санкций против российского газа. Однако большинство стран такие меры не поддерживают.
Западные государства стали вводить санкции против РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ЕС в ближайшее время введет седьмой пакет антироссийских санкций – СМИ
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