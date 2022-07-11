ЕС планирует предложить новый пакет санкций против РФ в ближайшее время – СМИ

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Евросоюз планирует предложить новый пакет санкций против России в ближайшие недели. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным СМИ, сейчас продолжается обсуждение механизмов ограничения цен на российскую нефть. При этом источники агентства считают, что решение по этому вопросу вряд ли появится в ближайшем будущем.
Кроме того, Bloomberg отметило, что некоторые члены ЕС говорят о расширении санкций против российского газа. Однако большинство стран такие меры не поддерживают.
Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что Оттава планирует расширить антиросскийские санкции. Новые ограничительные меры собираются применить к наземному транспорту, а также производству металлов, компьютерного и электронного оборудования.
Цены на золото упали на фоне новостей о готовящихся санкциях против РФ
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