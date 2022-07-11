Боррель признал, что среди стран G20 не преобладает антироссийская позиция

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На встрече глав внешнеполитических ведомств G20, прошедшей в Индонезии, были представлены различные взгляды на проводимую Россией спецоперацию на Украине, однако точка зрения Евросоюза пока не возобладала, признал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше. <...> Говоря абстрактно, все согласны защищать такие принципы, как территориальный суверенитет и неприменение силы. Однако это часто выглядит иначе", – написал он в своем блоге.
На прошлой неделе Боррель заявил, что Евросоюз не намерен вступать в войну с Россией. По его словам, санкционные ограничения уже начали действовать. В ближайшее время, добавил он, ограничительные меры будут усилены.
В середине июня глава европейской дипломатии заявлял, что Евросоюз должен приложить усилия для поддержания диалога с Россией, поскольку рано или поздно Западу придется уживаться с ней. Он добавил, что каналы связи с Москвой остаются открытыми, продолжается дипломатическая работа.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Эксперт прокомментировал заявление Борреля об истощении военных запасов ЕС
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