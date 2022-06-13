Боррель заявил о важности продолжения диалога с Россией

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен приложить усилия для поддержания диалога с Россией, поскольку рано или поздно Западу придется уживаться с ней.

"Россия продолжит свое существование <...>, и необходимо будет четко определить, как мы намерены с ней взаимодействовать. Это будет очень трудно, но нам все равно придется пытаться сосуществовать с русскими на этом континенте", – сказал он в интервью изданию Le Journal du Dimanche.

Боррель добавил, что каналы связи с Москвой остаются открытыми, продолжается дипломатическая работа. Глава европейской дипломатии также прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости унижения России. По словам Борреля, данное заявление "отражает реальность".

В начале июня в интервью прессе Макрон рассказал, что постоянно поддерживает контакт с Владимиром Путиным. Французский лидер также заявил, что нельзя унижать Россию, а когда закончится украинский кризис, то путь к выходу из него нужно проложить через дипломатию.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

