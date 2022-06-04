Макрон заявил, что провел за полгода в телефонных переговорах с Путиным не менее 100 часов

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что общая продолжительность телефонных переговоров, которые он провел с декабря прошлого года с Владимиром Путиным, составила 100 часов. Об этом он заявил в интервью региональной прессе.

"Нельзя унижать Россию. Когда однажды военные действия прекратятся, мы сможем проложить путь к выходу из кризиса с помощью дипломатии", – сказал Макрон.

По его словам, Франция должна выполнять роль посредника.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Беседа длилась 90 минут и была посвящена усилиям по урегулированию ситуации на Украине. Путин рассказал, как организована системная работа по налаживанию мирной жизни в Мариуполе и других освобожденных городах Донбасса.

Также сообщалось, что 3 мая Путин Макрон провели первый с 29 марта телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась чуть больше двух часов. При этом вопросы, которые затрагивали политики, не называются. Известно, что до этого Макрон принял в Елисейском дворце экс-президента страны Николя Саркози, однако подробности и этой встречи не уточняются.

До этого главы двух государств общались 29 марта. Тогда они коснулись российско-украинских переговоров в Стамбуле, а также вопроса оплаты поставок газа из РФ в рублях. После провокации в украинской Буче в начале апреля, Путин и Макрон не созванивались.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

