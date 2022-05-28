Путин обсудил по телефону с Макроном и Шольцем ситуацию на Украине

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Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.

Беседа длилась 90 минут и была посвящена усилиям по урегулированию ситуации на Украине. Путин рассказал, как организована системная работа по налаживанию мирной жизни в Мариуполе и других освобожденных городах Донбасса.

Отдельное внимание он уделил положению дел на находящемся в замороженном состоянии по вине Киева переговорном треке. Президент подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога.

Также он заострил вопрос об опасном характере продолжающейся накачки Украины западным оружием, предупредив в этой связи о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса.

Как сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, канцлер и французский лидер при этом настаивали на немедленном установлении режима прекращения огня. Они призвали российского президента к прямым переговорам с украинским президентом и поиску дипломатического решения конфликта.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

