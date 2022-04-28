В МИД РФ опровергли сообщения западных СМИ о нанесенном ущербе ядерным объектам на Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия отвергает обвинения со стороны западных СМИ о якобы нанесенном ущербе ядерным объектам на Украине, администрация Чернобыльской АЭС не предъявила никаких претензий к российским военным после их ухода, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Представители киевского режима продолжают распространять инсинуации относительно пребывания российских военных на украинских ядерных объектах, что якобы нанесло ущерб ядерной и физической ядерной безопасности на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) и Запорожской АЭС (ЗАЭС)", – говорится в заявлении Захаровой.

Она назвала эти сообщения ничем не подкрепленными вбросами, которые тиражируются в контексте недавней поездки на Украину экспертной миссии МАГАТЭ. Захарова отметила, что ЧАЭС была передана силами Росгвардии украинскому персоналу 31 марта в соответствии с актом приема-передачи.

"Согласно этому документу, никаких претензий к российским военным со стороны администрации ЧАЭС не имелось", – сказала она.

Захарова подчеркнула, что Москва уже много раз опровергала необоснованные обвинения киевских властей в мародерстве на ЧАЭС и Центральной аналитической лаборатории "Экоцентр" в период нахождения там российских военных, а также не соответствующие действительности сообщения о повышении уровня радиации.

"Обращали внимание на неприглядные случаи преднамеренного нарушения электроснабжения ЧАЭС в результате подрыва именно украинскими диверсантами линии электропередачи и последующего его восстановления совместными усилиями России и Белоруссии, о чем умалчивают киевские пропагандисты", – отметила она.

Захарова напомнила, что Москва предоставляла достоверную информацию о положении дел на объектах по линии МАГАТЭ.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на Чернобыльской АЭС на севере Украины наблюдалось незначительное повышение уровня радиации, угрозы для окружающей среды нет. По его словам, радиационная ситуация на ЧАЭС стабильна.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

