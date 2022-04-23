США и НАТО перешли к финальной стадии проработки провокаций на Украине – Захарова

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Соединенные Штаты и страны Североатлантического Альянса приступили к финальной стадии проработки провокаций на Украине. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Опубликованные сегодня данные Минобороны России со всей очевидностью доказывают: Вашингтон в тесной координации с партнерами по НАТО перешел к финальной стадии проработки провокаций на Украине, которые должны убедить мировое сообщество в "применении Россией отравляющих боевых веществ и биологических агентов", – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Она уточнила, что изначально американский план действий состоял в экономическом давлении на РФ, чтобы заставить столицу в полной мере пересмотреть законные интересы в сфере обеспечения безопасности.
"Не получилось. Теперь Штаты переходят к задействованию оружия массового уничтожения (ОМУ), фактически – к играм за "красной линией", – отметила представитель ведомства.
Захарова подчеркнула, что, если это случится, погибших будет бесчисленное количество, и каждая жертва этого происшествия будет на совести стратегов США в кабинетах Белого дома, Госдепа и Пентагона и "на совести, если от нее что-то осталось, их киевских марионеток".
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на территории "Азовстали" в Мариуполе США и страны НАТО планировали в случае штурма использовать оружие массового поражения и обвинить в этом Россию. Однако эти планы были сорваны. Кроме того, по данным российского ведомства, специалисты Запада продолжают разрабатывать сразу несколько сценариев провокаций с реальным применением химического, биологического или ядерного оружия на Украине.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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