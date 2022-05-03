Путин и Макрон провели телефонный разговор – СМИ

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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели первый с 29 марта телефонный разговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.

Беседа двух лидеров продлилась чуть больше двух часов. При этом вопросы, которые затрагивали политики, не называются. Известно, что до этого Макрон принял в Елисейском дворце экс-президента страны Николя Саркози, однако подробности и этой встречи не уточняются.

Последний раз главы двух государств общались 29 марта. Тогда они коснулись российско-украинских переговоров в Стамбуле, а также вопроса оплаты поставок газа из РФ в рублях. После провокации в украинской Буче в начале апреля, Путин и Макрон не созванивались.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

