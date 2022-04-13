Макрон отказался называть действия РФ на Украине геноцидом

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Президент Франции Эммануэль Макрон не стал называть действия России на Украине геноцидом. Об этом сообщает News.ru.

Французский лидер отметил, что народы Украины и России являются братскими.

"Я буду осторожен с терминами. <...> Я не уверен, что нагнетание слов служит делу", – подчеркнул Макрон.

Ранее Минобороны РФ заявило, что свидетельства о преступлениях российских военнослужащих в городе Буче на Украине являются очередной провокацией. В министерстве добавили, что за время нахождения ВС РФ в населенном пункте ни один местный житель не пострадал.

В Минобороны добавили, что на фотографиях видно, что по прошествии четырех дней тела людей не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

