Президент ФРГ назвал условие для возвращения нормальных отношений с Россией

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что возвращение к нормальным отношениям с Россией невозможно при Владимире Путине.

Он также призвал задокументировать и расследовать военные преступления на Украине, которые якобы совершили российские военнослужащие, а также призвать виновных к ответу, сообщает РИА Новости.

Штайнмайер добавил, что спецоперация России потребует от его страны в течение долгого времени сохранять способность к обороне и готовность нести ношу.

Ранее Минобороны РФ заявило, что свидетельства о преступлениях российских военнослужащих в городе Буче на Украине являются очередной провокацией. В ведомстве подчеркнули, что на распространенных фотографиях видно, что по прошествии четырех дней тела людей не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.

Постпред России при ООН Василий Небензя продемонстрировал доказательства постановочного характера провокации в Буче. Он показал видео, снятое украинской Нацгвардией в Буче и опубликованное 2 апреля, где также не видно погибших на улицах. Постпред РФ при ООН указал, что видео с телами на дорогах города появилось только 3 апреля.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

