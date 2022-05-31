Евросоюз должен стать серьезной военной силой – Боррель

Фото: ТАСС/EPASTEPHANIE LECOCQ
Евросоюз обязан стать серьезной военной силой, поскольку методы мягкой силы наглядно продемонстрировали свою недостаточность на фоне текущей ситуации на Украине, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом сообщает ТАСС.
"То, что мы усвоили на основании конфликта на Украине, что недостаточно торговли, верховенства закона, недостаточно быть сильной гражданской державой, ЕС также должен быть серьезной военной силой", – сказал Боррель по прибытии на саммит Евросоюза.
Также Боррель призвал страны Евросоюза вслед за НАТО увеличить расходы на оборонные нужды. Он отметил, что оборона не входит в компетенцию ЕС, поэтому его члены должны действовать самостоятельно, но координированно.
"Мы должны делать больше. Мы должны увеличить наши военные бюджеты в скоординированном режиме. И, конечно, это будет непросто", – подчеркнул Боррель.
Ранее Боррель заявил, что запасы военных ресурсов государств Евросоюза из-за оказания помощи Украине истощились. Среди других причин он назвал сокращение оборонного бюджета и финансирования, отметив, что с 1999 по 2021 год совокупные расходы Евросоюза на военное обеспечение увеличились на 20% по сравнению с 66% у США и 292% – у России.
В ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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