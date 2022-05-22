Боррель заявил об истощении запасов военной техники ЕС из-за помощи Украине

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Запасы военных ресурсов государств Евросоюза из-за оказания помощи Украине истощились, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Среди других причин он назвал сокращение оборонного бюджета и финансирования, отметив, что с 1999 года по 2021 год совокупные расходы Евросоюза на военное обеспечение увеличились на 20% по сравнению с 66% у США и 292% у России.

"Новая ситуация в сфере безопасности говорит о том, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за свою безопасность. Для этого нам необходимы современные унифицированные европейские вооруженные силы", – написал он в своем блоге.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не допустит, чтобы у Украины в критический момент боевых действий закончилось оружие и военная техника.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

