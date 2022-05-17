ЕС не допустит, чтобы у Украины закончилось оружие – Боррель

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Евросоюз не допустит, чтобы у Украины в критический момент боевых действий закончилось оружие и военная техника. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Сейчас война находится на критическом этапе. Мы не можем позволить, чтобы военная техника и вооружения Украины закончились", – цитирует его ТАСС.

По словам чиновника, ресурсов Евросоюза достаточно для того, чтобы продолжать поставки Киеву. Он напомнил о выделении на эти цели из Европейского фонда мира дополнительных 500 миллионов евро, отметив, что этим поддержка Украине не ограничится.

Ранее в МИД РФ заявили, что Евросоюз, накачивая Украину вооружениями, нарушает свои обязательства не поставлять оружие в конфликтные точки, где оно может быть использовано против мирных граждан.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

