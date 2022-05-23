В Кремле не считают, что создание вооруженных сил ЕС укрепит безопасность в регионе

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в возможности укрепления безопасности в Европе посредством создания европейских вооруженных сил.

"В целом мы знаем, что господин Боррель не является апологетом дипломатических методов урегулирования проблем. Несмотря на должность, которую он занимает, он в том числе и публично на постоянной основе демонстрирует склонность к силовым методам", – приводит "Газета.ру" его слова.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель неоднократно заявлял об урегулировании ситуации на Украине с помощью применения силы, что означает дальнейшее накачивание Украины вооружением.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что запасы военных ресурсов государств Евросоюза из-за оказания помощи Украине истощились.

Среди других причин он назвал сокращение оборонного бюджета и финансирования, отметив, что с 1999 года по 2021 год совокупные расходы Евросоюза на военное обеспечение увеличились на 20% по сравнению с 66% у США и 292% у России.