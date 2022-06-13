В Чехии раскритиковали подход Макрона в отношении России

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Президент Франции Эммануэль Макрон не понимал суть проблемы, когда говорил о том, что Россию нельзя унижать, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

"Россия является агрессором, поэтому мы не должны действовать с оглядкой на то, унижена она или нет. Макрон, судя по всему, не очень понимает. Москве все равно, как Россию воспринимают на Западе", – заявил глава чешского МИД в эфире CNN Prima NEWS.

В начале июня в интервью прессе Макрон заявил, что постоянно поддерживает контакт с Владимиром Путиным. Французский лидер также добавил, что нельзя унижать Россию, а когда закончатся военные действия, то путь к выходу из кризиса нужно проложить через дипломатию.

После этого в Финляндии заявили, что Макрон напугал жителей Украины фразой о недопустимости унижения России на международной арене. Финский журналист Лаури Нурми опубликовал статью, в которой утверждал, что высказывание лидера Франции говорит о том, что он готов частично принять правомерность российской специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР, а также намерен получить роль миротворца и стать посредником в урегулировании ситуации.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.