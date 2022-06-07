В Финляндии заявили, что Макрон напугал Украину одной фразой о России

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Президент Франции Эммануэль Макрон напугал жителей Украины, заявив о недопустимости унижения России на международной арене, рассказал обозреватель финского издания Iltalehti Лаури Нурми.

"Макрон озвучил то, чего боятся украинцы", – написал он в своей статье.

По мнению Нурми, высказывание лидера Франции говорит о том, что он готов частично принять правомерность российской специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

Публицист считает, что, делая такие заявления, Макрон намерен получить роль миротворца и стать посредником в урегулировании ситуации.

Ранее французский лидер рассказал, что общая продолжительность телефонных переговоров, которые он провел с декабря прошлого года с Владимиром Путиным, составила 100 часов. В интервью региональной прессе Макрон заявил, что нельзя унижать Россию, а когда закончатся военные действия, то путь к выходу из кризиса нужно проложить через дипломатию.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.