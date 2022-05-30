Макрон подтвердил гибель французского журналиста в Донбассе

Фото: depositphotos/vverve

Французский журналист Фредерик Леклерк-Имхофф погиб на Украине. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон написал в своем аккаунте в Twitter.

По его словам, журналист получил смертельное ранение, когда ехал в автобусе с гуманитарной помощью. Макрон подчеркнул, что в транспорте находились и гражданские лица, которые вынуждены были "спасаться бегством от российских бомб".

"Журналист Фредерик Леклерк-Имхофф был на Украине, чтобы показать реальность войны", – написал президент Франции.

Ранее сообщалось, что в Киеве погибла российская журналистка Оксана Баулина. В The Insider (внесено в реестр СМИ-иноагентов на территории РФ) сказали, что она выполняла редакционное задание. Отмечается, что вместе с Баулиной погиб еще один человек.

