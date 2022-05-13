Съемочная группа военкора RT попала под обстрел в Донбассе

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Съемочная группа военного корреспондента RT Валентина Горшенина попала под ракетный обстрел ВСУ под Докучаевском в Донбассе.

Сам Горшенин не пострадал, однако операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения ног и спины. Сейчас их везут в больницу.

В апреле глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт ранения военного корреспондента RT во время минометного обстрела ВСУ в городе Попасная.

12 апреля в ходе отступления украинские войска разрушили практически весь город. В результате обстрела осколок снаряда попал в журналиста Влада Андрица. Отмечается, что корреспондента спас бронежилет.

За день до этого российские журналисты попали под обстрел украинских силовиков в поселке Фрунзе Луганской Народной Республики. Среди них находились корреспондент РИА Новости, представители средств массовой информации ЛНР и пресс-службы Народной милиции ЛНР.