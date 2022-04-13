Бастрыкин поручил расследовать факт ранения российского журналиста в ЛНР

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт ранения военного корреспондента RT во время минометного обстрела ВСУ в городе Попасная.

Как сообщается на сайте СК, 12 апреля в ходе отступления украинские войска разрушили практически весь город. В результате обстрела осколок снаряда попал в журналиста Влада Андрица. Отмечается, что корреспондента спас бронежилет.

Накануне российские журналисты попали по обстрел украинских силовиков в поселке Фрунзе Луганской Народной Республики. Среди них находились корреспондент РИА Новости, представители средств массовой информации ЛНР и пресс-службы Народной милиции ЛНР.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

