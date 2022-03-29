В Кремле заявили об отсутствии информации о пропаже украинских журналистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о сообщениях про случаи пропажи журналистов и аресты чиновников в городах Украины, находящихся под контролем российских войск. Об этом сообщает ТАСС.

"К нам никто не обращался, мы такой информацией не располагаем", – заявил представитель Кремля.

Ранее Песков опроверг сообщения о якобы отравлении участников переговоров РФ и Украины, которые появились накануне запланированной на 29 марта встречи сторон. По словам пресс-секретаря российского президента, имеет место "информационная диверсия".

Новый раунд двусторонних переговоров делегаций РФ и Украины стартовал 29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.