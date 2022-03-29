Песков опроверг утверждения о том, что украинских беженцев принудительно вывозят в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения Запада о том, что украинских беженцев принудительно эвакуируют на территорию России.

"Это ложь. Это не соответствует действительности", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Он отметил, что беженцы добровольно приезжают в Россию с Украины. Российские военные помогают мирным гражданам покидать Мариуполь и те места, где опасно для жизни.

"Они помогают, несмотря на то что, как уже стало известно, эти люди находятся в опасности, когда они пытаются покинуть эти населенные пункты, потому что их просто расстреливают в спину. На этот счет имеется уже большое количество рассказов непосредственных очевидцев", – отметил Песков.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

