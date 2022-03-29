Песков оценил публикации о якобы отравлении переговорщиков РФ и Украины

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о якобы отравлении участников переговоров РФ и Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это часть информационной кампании, часть информационных диверсий, это часть информационной войны. Эти сообщения, безусловно, не соответствуют действительности", – пояснил представитель Кремля.

Накануне, 28 марта, в СМИ появились сообщения об отравлении участников переговоров между Россией и Украиной.

Новый раунд двусторонних переговоров делегаций РФ и Украины стартовал 29 марта в Стамбуле. Переговорщики встретились во дворце Долмабахче, общение идет в очном формате.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.