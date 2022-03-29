Абрамович посетил встречу делегаций России и Украины

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Российский бизнесмен Роман Абрамович присутствовал в стамбульском дворце Долмабахче во время приветствия президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом делегаций России и Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Участники переговоров разместились за длинным столом друг напротив друга. Эрдоган выступал с приветственной речью с трибуны, а Абрамович был в зале среди официальных лиц, приглашенных на встречу.

Делегации России и Украины встретились во дворце Долмабахче в Стамбуле для очных переговоров.

Перед началом переговоров выступил Реджеп Тайип Эрдоган. Он выразил надежду, что эти переговоры будут способствовать личной встрече Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Также Эрдоган призвал стороны конфликта установить режим прекращения огня.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.