Эрдоган обратился к прибывшим на переговоры делегациям России и Украины

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к российской и украинской делегациям в преддверии переговоров, призвав их установить режим прекращения огня, сообщает ТАСС.

По словам турецкого лидера, ситуация на Украине глубоко огорчает Анкару. Он также подчеркнул, что Турция готова оказать всю необходимую поддержку для упрощения работы переговорщиков.

Делегации России и Украины встретились во дворце "Долмабахче" в Стамбуле для очных переговоров.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что эти переговоры будут способствовать личной встрече президентом России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Эрдоган также выразил готовность организовать встречу двух лидеров в Турции.

Он заявил, что надеется, что встречи принесут пользу обеим сторонам конфликта. По его словам, необходимо справедливое решение, которое можно реализовать на практике.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что прогресса в вопросе встречи Путина и Зеленского пока нет. Так он ответил на вопрос о возможной встрече двух лидеров по итогам переговоров делегаций, которые пройдут в Стамбуле.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

