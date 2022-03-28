Песков сообщил об отсутствии прогресса в вопросе встречи Путина и Зеленского

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Прогресса в вопросе встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так пресс-секретарь Путина ответил на вопрос о возможной встрече двух лидеров по итогам переговоров делегаций, которые пройдут в Стамбуле, передает ТАСС.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью сербским СМИ, в свою очередь, отметил, что Путин никогда не отказывался от встречи с Зеленским.

"Единственное, что он считает принципиально важным, чтобы эти встречи были хорошо подготовлены", – отметил Лавров.

По его словам, внутриукраинский конфликт и кризисная обстановка в стране назревали "все эти годы". Он подчеркнул, что из-за накопившихся проблем будет непродуктивно организовывать встречи для простого обмена мнениями.

Лавров добавил, что встреча президентов будет необходима, когда станут ясны развязки по ключевым вопросам.

Ранее Зеленский выразил готовность обсудить темы Крыма и Донбасса в рамках встречи с Путиным. По его словам, эти вопросы актуальны и важны. Однако он отметил, что решения по данным вопросам не удастся достичь на первой же встрече.

До этого Песков заявил, что организация встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского требует согласования итогов переговоров. По словам представителя Кремля, пока между Россией и Украиной нет никаких договоренностей, которые можно было бы зафиксировать на встрече двух лидеров.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



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