Кадыров предложил Зеленскому подработку в Чечне

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому подработку на телевидении. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Кадыров подчеркнул, что после завершения российской спецоперации на Украине Зеленский станет бывшим президентом, поэтому ему понадобится работа.

Глава Чечни подчеркнул, что, как только украинский лидер ответит на призыв прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров, ему дадут такую возможность.

"Можем даже организовать отдельное шоу на ЧГТРК "Грозный". Но ему нужно поспешить, потому что это предложение действует только сейчас. Потом будет поздно", – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Ранее глава республики попросил Владимира Путина дать приказ военнослужащим захватить Харьков, Киев и другие украинские города. Этот шаг, по его словам, спасет государство и народ от угрозы. Он отметил, что переговоры между странами являются правильной мерой, но в это время гибнут люди.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.