Организация встречи Путина и Зеленского требует согласования итогов переговоров – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что организация встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского требует согласования итогов переговоров.

По словам представителя Кремля, пока между Россией и Украиной нет никаких договоренностей, которые можно было бы зафиксировать на встрече двух лидеров.

"Для того чтобы речь могла зайти о встрече двух президентов, нужно сначала сделать домашнюю работу, то есть нужно провести и согласовать результаты переговоров. Пока существенного продвижения не обеспечено", – приводит слова Пескова ТАСС.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину сесть за стол переговоров. В Кремле расценили это заявление как движение в положительном направлении. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не уточнил, будут ли какие-то контакты лидеров.

