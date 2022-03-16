В Турции заявили о готовности провести встречу Путина и Зеленского

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности принять на своей территории встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает ТАСС.

"Мы с удовольствием готовы стать принимающей стороной для двух лидеров", – сказал Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ранее Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину сесть за стол переговоров. В Кремле расценили это заявление как движение в положительном направлении. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не уточнил, будут ли какие-то контакты лидеров.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

