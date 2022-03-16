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политика

16 марта, 19:21

Песков рассказал, какие цели должна преследовать встреча Зеленского и Путина

властьполитика

Фото: depositphotos/booblikuk

Главной целью встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского должна быть фиксация достигнутых договоренностей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, переговоры являются подготовкой.

"Президенты могут и должны встречаться не для обсуждений, а для фиксации достигнутых договоренностей и пониманий", – цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Песков рассказал, что в переговорах российской и украинской делегаций фигурирует вопрос снятия западных санкций в отношении Москвы в качестве одного из условий возможного соглашения.

7 марта в Белоруссии состоялся третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что ожидания Москвы от встречи не оправдались.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Мединский заявил, что Россия хочет добиться на переговорах "договоренности на поколения"

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