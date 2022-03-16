В Кремле прокомментировали сообщения о плане урегулирования с Украиной

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации СМИ о подготовке Россией и Украиной плана урегулирования. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что Россия и Украина выработали план, подразумевающий прекращение огня и вывод российских войск. При этом Киев якобы обязался поддерживать нейтралитет и сократить армию.
В свою очередь, представитель Кремля посчитал преждевременным раскрывать детали переговоров России и Украины.
Ранее Песков заявил, что на переговорах российской и украинской делегаций фигурирует вопрос снятия западных санкций в отношении Москвы. По его словам, это может стать одним из пунктов возможного соглашения.
До этого глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что украинская сторона предлагает создать австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства. Он также уточнял, что тема денацификации Украины остается в повестке переговоров.
Кроме того, российский дипломат заявлял, что Россия намерена достичь с Украиной договоренности на поколения. Он отмечал, что основа для этого создается в ходе нынешних переговоров.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.
Санкционные претензии являются одной из ключевых тем на переговорах с Украиной – Мединский
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