Путин заявил об успешном развитии спецоперации на Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин заявил, что специальная операция РФ на Украине идет в соответствии с утвержденными ранее планами.

"Операция развивается успешно", – сказал Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки российских регионов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться результатов переговоров России и Украины. Представитель Кремля отказался делать прогнозы относительно диалога. При этом он назвал позитивным сам факт продолжения совместной работы делегаций двух стран.

7 марта в Белоруссии состоялся третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что ожидания Москвы от встречи не оправдались.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.